Стали известны все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

12 февраля определились все участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Далее турнир пройдет без киевского «Динамо», уступившего по пенальти загребским одноклубникам.
Выиграв матчи плей-офф, в эту стадию вышли «Дерби Каунти», «Лион», «Ренн», «Црвена Звезда», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «Мидтьюлланд» и «Атлетико».
Ранее участниками 1/8 финала стали 8 команд, выигравшие свои отборочные группы: «Аталанта», «Аякс», «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Ливерпуль», «Реал» и «Ювентус».
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала
«Дерби Каунти» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 3:1
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетико» (Испания) – 0:4
«Динамо» Киев (Украина) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 0:0, пен. – 3:4
«Порту» (Португалия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:1, пен. – 6:7
«Шериф» (Молдова) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 0:0, пен. – 2:4
«Ренн» (Франция) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:1, пен. – 5:3
«Мидтьюлланд» (Дания) – «Лилль» (Франция) – 1:1, пен. – 7:6
«Сарагоса» (Испания) – «Лион» (Франция) – 1:3
Источник — Sport.ua
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