Срна присутствует на матче киевского и загребского Динамо

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна решил понаблюдать за матчем Юношеской лиги УЕФА между киевским и загребским «Динамо».
Сообщается, что хорват лично приехал на стадион имени Валерия Лобановского.
Матч начался в 17:00.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча между киевским и загребским «Динамо» U-19.
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Источник — Динамомания
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