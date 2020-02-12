ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Захарченко — игрок Агробизнеса

Последним клубом футболиста был ереванский «Локомотив»

  • 12.02.2020 14:09
  • 596 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Захарченко — игрок Агробизнеса
© ФК Агробизнес. Евгений Захарченко

23-летний украинский защитник Евгений Захарченко подписал контракт с «Агробизнесом», выступающим в Первой лиге Украины. Детали сделки не разглашаются.

На протяжении карьеры Захарченко выступал за юношеские команды «Ворсклы» и «Черноморца», немецкий «Анкер Висмар», «Сумы», «Гагру» и «Мерани Мартвили».

Последним клубом Захарченко был ереванский «Локомотив», цвета которого он защищал с февраля 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Локомотив» 5 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 тысяч.

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Источник — ФК Агробизнес

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 12.02.2020 14:35
    0
    ОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!! СРОЧНО!!! НАГЛАВНУЮ!!! ЕПТ, ТАКУЮ ЗВЕЗДУ АГРОБИЗНЕС ПОДПИСАЛ!!! ДР ЕЩЁ С ТАКОГО КЛУБА!!!
    УСЁ, ТЕПЕРЬ АГРОБИЗНЕС - ЧЕМПИОН!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 12.02.2020 14:35
    0
    ОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!! СРОЧНО!!! НАГЛАВНУЮ!!! ЕПТ, ТАКУЮ ЗВЕЗДУ АГРОБИЗНЕС ПОДПИСАЛ!!! ДР ЕЩЁ С ТАКОГО КЛУБА!!!
    УСЁ, ТЕПЕРЬ АГРОБИЗНЕС - ЧЕМПИОН!!!
    Ссылка
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