ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Захарченко — игрок Агробизнеса

23-летний украинский защитник Евгений Захарченко подписал контракт с «Агробизнесом», выступающим в Первой лиге Украины. Детали сделки не разглашаются.

На протяжении карьеры Захарченко выступал за юношеские команды «Ворсклы» и «Черноморца», немецкий «Анкер Висмар», «Сумы», «Гагру» и «Мерани Мартвили».

Последним клубом Захарченко был ереванский «Локомотив», цвета которого он защищал с февраля 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Локомотив» 5 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 тысяч.