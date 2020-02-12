Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Динамо Киев – Динамо Загреб

Сегодня, 12 февраля, киевское «Динамо» U-19 продолжит свой путь в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА. Преодолев осеннюю часть турнира, «бело-синие» вышли в плей-офф, где встретятся с загребским «Динамо».

Эта стадия турнира предшествует 1/8 финала и состоит из одной игры. Победителя соперники определят в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 17:00.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2». В продаже есть билеты стоимостью 1 и 10 гривен. Купить их можно на сайте Esport.in.ua.