Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Динамо Киев – Динамо Загреб

12 февраля команда «бело-синих» U-19 стартует в плей-офф турнира

  • 12.02.2020 13:15
  • 1833 просмотра
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Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Динамо Киев – Динамо Загреб
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 12 февраля, киевское «Динамо» U-19 продолжит свой путь в розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА. Преодолев осеннюю часть турнира, «бело-синие» вышли в плей-офф, где встретятся с загребским «Динамо».

Эта стадия турнира предшествует 1/8 финала и состоит из одной игры. Победителя соперники определят в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 17:00.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 2». В продаже есть билеты стоимостью 1 и 10 гривен. Купить их можно на сайте Esport.in.ua.

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Источник — Sport.ua

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