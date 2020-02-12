Барселона не делала предложений Хетафе о покупке Анхеля

«Барселона» до сих пор не вышла на связь с «Хетафе» относительно возможной покупки 32-летнего испанского форварда Анхеля.

«Блаугранас» ищут замену травмированному уругвайскому нападающему Луису Суаресу. Анхель рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов. В минувшем январе Анхелем также интересовались «Эспаньол», «Леганес» и «Вильярреал».

В текущем сезоне Анхель провел за «Хетафе» 28 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7,5 миллионов. Контракт Анхеля с «Хетафе» рассчитан до лета 2021-го года.