Суарес надеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов

33-летний уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес ускоренными темпами восстанавливается после полученной травмы.
Ранее сообщалось, что Суарес выбыл минимум на четыре месяца, но сам Луис верит, что сможет помочь своей команде в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, которые состоятся в конце апреля.
В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.
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Источник — Goal.com
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