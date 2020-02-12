Катерина Бондаренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 февраля, украинка Катерина Бондаренко начнет борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.
Первой соперницей Бондаренко, которая заявлена по замороженному рейтингу, станет пятая сеяная Магда Линетт из Польши (№42 WTA).
Время начала матча – 11:15 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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