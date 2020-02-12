ФОТО. Месси и Роналду не стареют

Опытные бомбардиры результативно начали 2020-й год

  • 12.02.2020 10:50
  • 3576 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси и Роналду не стареют
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Опытные футболисты, 32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси и 35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду, результативно начали 2020-й год.

За месяц с небольшим Месси провел 8 игр, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. На счету Роналду 7 матчей, где он забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    coba777
      coba777, 12.02.2020 11:15
    0
    Що скажеш? Круто.
    Ссылка
    coba777
      coba777, 12.02.2020 11:15
    0
    Що скажеш? Круто.
    Ссылка
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