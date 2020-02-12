ФОТО. Месси и Роналду не стареют

Опытные футболисты, 32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси и 35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду, результативно начали 2020-й год.
За месяц с небольшим Месси провел 8 игр, где забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. На счету Роналду 7 матчей, где он забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.
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