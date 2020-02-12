Вячеслав ШЕВЧУК: «Самая уязвимая позиция в сборной — нападающий»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук назвал самую уязвимую позицию в сборной Украины перед Евро-2020.

— Андрею Шевченко хватит опыта, чтобы подвести команду к соревнованиям в наилучших кондициях, ведь к отборочным матчам подготовка длилась 3-4 дня, а здесь работать нужно порядка трех недель?

— Я не вижу здесь проблемы. В сборной квалифицированный тренерский штаб, взяли еще опытного специалиста по физической подготовке. Считаю, Андрей Шевченко знает, что делает.

— Какая сейчас самая уязвимая позиция в составе сборной Украины?

— Наверное, позиция центрального нападающего. Все мы ждем и желаем быстрейшего выздоровления Роману Яремчуку, который на данный момент является основным форвардом сине-желтых. В остальном пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена.

— Какого соперника вы ждете из четвертой корзины?

— Не вижу смысла загадывать. Кто попадется, с тем и будем играть. Говорят, что не хотелось бы в соперники румын, которые будут одними из хозяев нашей группы, но, на мой взгляд, сейчас сборная Украины намного выше уровнем, чем команда Румынии…