Вячеслав ШЕВЧУК: «Самая уязвимая позиция в сборной — нападающий»

Специалист надеется на скорейшее выздоровление украинского форварда «Гента» Романа Яремчука

  • 12.02.2020 10:11
  • 510 просмотров
  • 0 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Самая уязвимая позиция в сборной — нападающий»
© УАФ. Роман Яремчук

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук назвал самую уязвимую позицию в сборной Украины перед Евро-2020.

— Андрею Шевченко хватит опыта, чтобы подвести команду к соревнованиям в наилучших кондициях, ведь к отборочным матчам подготовка длилась 3-4 дня, а здесь работать нужно порядка трех недель?
— Я не вижу здесь проблемы. В сборной квалифицированный тренерский штаб, взяли еще опытного специалиста по физической подготовке. Считаю, Андрей Шевченко знает, что делает.

— Какая сейчас самая уязвимая позиция в составе сборной Украины?
— Наверное, позиция центрального нападающего. Все мы ждем и желаем быстрейшего выздоровления Роману Яремчуку, который на данный момент является основным форвардом сине-желтых. В остальном пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена.

— Какого соперника вы ждете из четвертой корзины?
— Не вижу смысла загадывать. Кто попадется, с тем и будем играть. Говорят, что не хотелось бы в соперники румын, которые будут одними из хозяев нашей группы, но, на мой взгляд, сейчас сборная Украины намного выше уровнем, чем команда Румынии…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности