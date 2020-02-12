Динамо — Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12-го февраля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «Динамо» станет казахстанский «Тобол».
Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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