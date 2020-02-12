Вячеслав ШЕВЧУК: «Легионеры добавят авторитета сборной Украины»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от подготовки «сине-желтых» к Евро-2020.

— Вячеслав, как вам соперники сборной Украины в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы?

— Важно, что они есть (улыбается). Хорошие сборные. Франция, Польша, Кипр, Северная Ирландия и Израиль — разноплановые команды, с разной структурой игры. Конечно, самый авторитетный противник — действующий чемпион мира. Сыграть с французами дорого стоит в плане накопления опыта.

— Наша сборная не так часто участвует в финальных турнирах мировых и европейских соревнований. Получится не думать об отпуске?

— Пройти такой путь в отборочном турнире и думать об отпуске? Я это просто исключаю. Уверен, что все хотят себя проявить, развиваться и в дальнейшем выступать в хороших европейских клубах.

— На Евро-2020 в составе сборной впервые, как для такого форума, может оказаться около 10-ти легионеров. Это плюс для «сине-желтых»?

— Безусловно. Наш чемпионат пока не такого уровня, как хотелось бы, поэтому многие ребята уезжают за рубеж, где больше возможностей расти. Практически все они на ведущих ролях в своих клубах. Однозначно, это добавит нашей сборной авторитета и силы.