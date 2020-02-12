Диего Коста может восстановиться к матчу против Ливерпуля

Форвард «Атлетико» Диего Коста возобновил тренировки в общей группе команды. Как сообщает испанская пресса, 31-летний футболист может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 18 февраля.

Источник утверждает, что Коста тренируется дольше остальных игроков, чтобы успеть набрать форму к еврокубковой встрече.

Напомним, что Коста был прооперирован в ноябре, ему удалили грыжу межпозвоночного диска в шейном отделе.

В нынешнем сезоне на счету Косты 2 гола в 11 матчах Ла Лиги за «Атлетико».