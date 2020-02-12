Арбитр избил голкипера после матча в Италии и был дисквалифицирован

Итальянский футбольный арбитр был дисквалифицирован на один год после того, как потерял хладнокровие и нанес удар в голову вратарю.
В матче одного из низших дивизионов Италии между «Борго Мольяно» и «Монтоттоне» (3:1), который прошел в Мачерате 1 февраля, рефери Антонио Мартиньелло удалил с поля вратаря «Борго Мольяно» Маттео Чиччоли.
После игры они столкнулись возле раздевалок, поскольку вратарь хотел узнать причины удаления. Рефери не выдержал и нанес удар Чиччоли, который затем был доставлен в больницу для лечения от травм. Мартиньелло не сможет обслуживать матчи в качестве судьи во всех лигах на протяжении целого года.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.