Арбитр избил голкипера после матча в Италии и был дисквалифицирован

Итальянский футбольный арбитр был дисквалифицирован на один год после того, как потерял хладнокровие и нанес удар в голову вратарю.

В матче одного из низших дивизионов Италии между «Борго Мольяно» и «Монтоттоне» (3:1), который прошел в Мачерате 1 февраля, рефери Антонио Мартиньелло удалил с поля вратаря «Борго Мольяно» Маттео Чиччоли.

После игры они столкнулись возле раздевалок, поскольку вратарь хотел узнать причины удаления. Рефери не выдержал и нанес удар Чиччоли, который затем был доставлен в больницу для лечения от травм. Мартиньелло не сможет обслуживать матчи в качестве судьи во всех лигах на протяжении целого года.