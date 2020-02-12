Из-за коронавируса Яя Туре может перебраться из Китая в Парагвай

Из-за вспышки коронавируса в Китае известный футболист Яя Туре хочет покинуть китайский клуб «Циндао Хуанхай», который в минувшем сезоне повысился в классе, перейдя в национальную Суперлигу.

36-летний ивуариец может продолжить карьеру в Парагвае. Интерес к футболисту проявляет клуб «Либертад». Об этом рассказал агент Родриго Кодас, который стал посредником приезда известного тоголезского форварда Эммануэля Адебайора в «Олимпию» из Парагвая.

Яя Туре на старте карьеры играл за донецкий «Металлург» (2003–2005), а затем стал известным футболистом по выступлениям за «Олимпиакос», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». Вместе с каталонским клубом выиграл Лигу чемпионов 2008/09.