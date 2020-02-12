ВИДЕО. С бананом в руке! В Аргентине игрок перекусил и забил победный гол

Марсело Диас стал героем для «Расинга», принеся победу над «Индепендьенте»

  • 12.02.2020 02:43
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ВИДЕО. С бананом в руке! В Аргентине игрок перекусил и забил победный гол
© Twitter

Курьезный эпизод произошел во время матча 19-го тура чемпионата Аргентины между командами «Расинг» и «Индепендьенте» (1:0).

Во время паузы в матче полузащитник «Расинга» Марсело Диас решил перекусить и взял банан. Когда игра возобновилась, чилиец продолжал бегать с бананом, не переставая кушать, и даже разыграл штрафной удар с бананом в руке.

Немногим позже, на 86-й минуте, 33-летний Диас забил единственный гол в матче, и встреча завершилась победой «Расинга» со счетом 1:0.

Видеообзор матча.

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Источник — Sport.ua

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