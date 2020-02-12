ВИДЕО. С бананом в руке! В Аргентине игрок перекусил и забил победный гол

Курьезный эпизод произошел во время матча 19-го тура чемпионата Аргентины между командами «Расинг» и «Индепендьенте» (1:0).

Во время паузы в матче полузащитник «Расинга» Марсело Диас решил перекусить и взял банан. Когда игра возобновилась, чилиец продолжал бегать с бананом, не переставая кушать, и даже разыграл штрафной удар с бананом в руке.

Немногим позже, на 86-й минуте, 33-летний Диас забил единственный гол в матче, и встреча завершилась победой «Расинга» со счетом 1:0.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11.



Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Видеообзор матча.