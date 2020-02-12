Ренн уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции

Команда Жюльена Стефана забила три безответных мяча в ворота «Бельфора»

  • 12.02.2020 02:16
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Ренн уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции
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11 февраля в матче 1/4 финала Кубка Франции «Ренн» уверенно переиграл «Бельфор» и вышел в полуфинал.

Команда Жюльена Стефана забила три безответных мяча в ворота соперника из четвертого дивизиона.

Кубок Франции. 1/4 финала

«Бельфор» – «Ренн» – 0:3 

Голы: Рафинья, 23, Ньянг, 71, пенальти, Сьебатше, 90+1.

«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н'Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.

Предупреждения: Ньянг, 26. Леа Силики, 35. Камавинга, 83.

Судья: Делерю.

Сошо. Стадион «Огюст Бональ».

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Источник — Sport.ua

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