Ренн уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции

11 февраля в матче 1/4 финала Кубка Франции «Ренн» уверенно переиграл «Бельфор» и вышел в полуфинал.
Команда Жюльена Стефана забила три безответных мяча в ворота соперника из четвертого дивизиона.
Кубок Франции. 1/4 финала
«Бельфор» – «Ренн» – 0:3
Голы: Рафинья, 23, Ньянг, 71, пенальти, Сьебатше, 90+1.
«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н'Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.
Предупреждения: Ньянг, 26. Леа Силики, 35. Камавинга, 83.
Судья: Делерю.
Сошо. Стадион «Огюст Бональ».
Источник — Sport.ua
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