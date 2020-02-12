Шарлеруа обыграл Мехелен в Бельгии и поднялся на третье место

11 февраля в чемпионате Бельгии был сыгран перенесенный матч 23-го тура. «Шарлеруа» переиграл «Мехелен» со счетом 2:1 и поднялся на третью позицию в турнирной таблице.
В число лидеров турнира входят: «Брюгге» (57), «Гент» (49), «Шарлеруа» (47), «Антверпен» (45), «Стандард» (41), «Генк» (37).
Чемпионат Бельгии. 23-й тур.
«Шарлеруа» – «Мехелен» – 2:1
Голы: Николсон, 65, Фалл, 81 – Тогуй, 78.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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Источник — Sport.ua
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