Ярославский готов договариваться ради возрождения Металлиста

Экс-владелец футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский детализировал свой ранее озвученный рецепт возрождения клуба.
«Имущество в футбол не играет — нужен клуб, — прокомментировал экс-владелец ФК «Металлист» процедуру спецконфискации активов клуба у беглого олигарха Курченко, — Футболистам должны деньги — надо договариваться с футболистами и решать вопрос банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я. В свое время я их приглашал, в «Металлисте» сделал звездами, поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать, потому что в противном случае они не получат ничего, это 100%».
Как сказал Ярославский, процедура спецконфискации активов клуба не в состоянии законно решить его будущее.
«Я не могу понять: идет процесс банкротства или не идет. Вроде бы им кто-то занимается, потом тормозят. Это должно быть, знаете как? Все вместе должны взяться и по закону сделать так, как получится».
Ранее, отвечая на вопросы журналистов о возможности участия в возрождении клуба, Ярославский отметил, что в правовой плоскости должно быть найдено решение главных вопросов: «С «Металлистом» есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги «Металлиста», их никто не отменял.»
Источник — Sport.ua
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уже недолго
Июль
"Металлист" впервые в своей истории дебютировал в Лиге чемпионов. К этому времени у харьковского клуба сменился владелец - с поста президента ушел Александр Ярославский, а почетную должность занял Сергей Курченко. По итогам сезона - 2012/2013 "Металлист" выиграл серебро украинской Премьер-лиги и получил право участвовать в ЛЧ. В третьем раунде харьковчане одолели греческий ПАОК и должны были представлять Украину в плей-офф турнира.
Август
2 августа САС огласил свой вердикт - были доказаны манипуляции вокруг матча пятилетней давности. При этом по 9 очков с клубов постановили не снимать. Но санкции к фигурантам все же были применены: "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в том сезоне. Евгений Красников в течение пяти лет не должен заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
УЕФА, изучив вердикт САС, отстранил "Металлист" от участия в текущем еврокубковом сезоне. Верховный суд Швейцарии приостановил решение САС, но дисквалификация УЕФА отменена не была.
Европейский футбольный союз постановил: вместо "Металлиста" в плей-офф Лиги чемпионов сыграет ПАОК, проигравший ранее украинскому клубу, а суд Лозанны отклонил второй запрос "Металлиста" об отмене дисквалификации.
Июль
"Металлист" впервые в своей истории дебютировал в Лиге чемпионов. К этому времени у харьковского клуба сменился владелец - с поста президента ушел Александр Ярославский, а почетную должность занял Сергей Курченко. По итогам сезона - 2012/2013 "Металлист" выиграл серебро украинской Премьер-лиги и получил право участвовать в ЛЧ. В третьем раунде харьковчане одолели греческий ПАОК и должны были представлять Украину в плей-офф турнира.
Август
2 августа САС огласил свой вердикт - были доказаны манипуляции вокруг матча пятилетней давности. При этом по 9 очков с клубов постановили не снимать. Но санкции к фигурантам все же были применены: "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в том сезоне. Евгений Красников в течение пяти лет не должен заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.
УЕФА, изучив вердикт САС, отстранил "Металлист" от участия в текущем еврокубковом сезоне. Верховный суд Швейцарии приостановил решение САС, но дисквалификация УЕФА отменена не была.
Европейский футбольный союз постановил: вместо "Металлиста" в плей-офф Лиги чемпионов сыграет ПАОК, проигравший ранее украинскому клубу, а суд Лозанны отклонил второй запрос "Металлиста" об отмене дисквалификации.
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