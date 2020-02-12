Ярославский готов договариваться ради возрождения Металлиста

Экс-владелец футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский детализировал свой ранее озвученный рецепт возрождения клуба.



«Имущество в футбол не играет — нужен клуб, — прокомментировал экс-владелец ФК «Металлист» процедуру спецконфискации активов клуба у беглого олигарха Курченко, — Футболистам должны деньги — надо договариваться с футболистами и решать вопрос банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я. В свое время я их приглашал, в «Металлисте» сделал звездами, поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать, потому что в противном случае они не получат ничего, это 100%».

Как сказал Ярославский, процедура спецконфискации активов клуба не в состоянии законно решить его будущее.

«Я не могу понять: идет процесс банкротства или не идет. Вроде бы им кто-то занимается, потом тормозят. Это должно быть, знаете как? Все вместе должны взяться и по закону сделать так, как получится».



Ранее, отвечая на вопросы журналистов о возможности участия в возрождении клуба, Ярославский отметил, что в правовой плоскости должно быть найдено решение главных вопросов: «С «Металлистом» есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги «Металлиста», их никто не отменял.»

