Сестры Киченок – Листер / Ворачова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 февраля, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут борьбу на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге в парном разряде.
Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачовой из Чехии.
Время начала матча – 19:55 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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