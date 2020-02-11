Сестры Киченок – Листер / Ворачова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 февраля, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут борьбу на турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачовой из Чехии.

Время начала матча – 19:55 по Киеву.

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