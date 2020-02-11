Артур РУДЬКО: «Предлагали сменить гражданство»

Экс-вратарь «Динамо» Артур Рудько с лета прошлого года выступает за кипрский «Пафос». Голкипер признался, что получал предложения о смене футбольного гражданства:

- Если обратите на себя внимание тренеров сборной Украины – сразу приедете в Киев?

– Конечно. Это даже не мечта, а цель, к которой надо идти. Хочется работой заслужить вызов в сборную Украины.

Когда я был в «Динамо», мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался.

Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран.