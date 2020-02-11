Артур РУДЬКО: «Предлагали сменить гражданство»

Экс-вратарь «Динамо» мечтает попасть в сборную Украины

  • 11.02.2020 18:51
  • 1385 просмотров
  • 2 комментария
Артур РУДЬКО: «Предлагали сменить гражданство»
© fcdynamo.kiev.ua

Экс-вратарь «Динамо» Артур Рудько с лета прошлого года выступает за кипрский «Пафос». Голкипер признался, что получал предложения о смене футбольного гражданства:

- Если обратите на себя внимание тренеров сборной Украины – сразу приедете в Киев?
– Конечно. Это даже не мечта, а цель, к которой надо идти. Хочется работой заслужить вызов в сборную Украины.

Когда я был в «Динамо», мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался.

Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    ramos2010
    online
    ramos2010, 11.02.2020 19:19
    0
    Анатолій Чорнобук, 11.02.2020 19:08
    Добре що Пафос а не Фаллос
    С юмором, конечно, беда у Вас..
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 11.02.2020 19:08
    -1
    Добре що Пафос а не Фаллос
    Ссылка
    ramos2010
    online
    ramos2010, 11.02.2020 19:19
    0
    Анатолій Чорнобук, 11.02.2020 19:08
    Добре що Пафос а не Фаллос
    С юмором, конечно, беда у Вас..
    Ссылка
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