Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доволен увиденным в Турции»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочные сборы украинских клубов в Турции и поделился впечатлениями от увиденного:
«Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в «Динамо» и «Шахтера». Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты.
Это была плановая поездка, со мной были Андреа Мальдера и Андреа Аззалин - тренер по физподготовке, который присоединится к штабу в этом году. Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией. В то же время продолжит свою работу в сборной Иван Баштовый.
Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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