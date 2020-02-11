Андрей ШЕВЧЕНКО: «Доволен увиденным в Турции»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочные сборы украинских клубов в Турции и поделился впечатлениями от увиденного:

«Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в «Динамо» и «Шахтера». Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты.

Это была плановая поездка, со мной были Андреа Мальдера и Андреа Аззалин - тренер по физподготовке, который присоединится к штабу в этом году. Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией. В то же время продолжит свою работу в сборной Иван Баштовый.

Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении».