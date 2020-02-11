Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо», однако по-прежнему работает с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил комментатор канала «Динамо» в YouTube Вадим Власенко.

У Цыганкова мышечное повреждение передней поверхности бедра. Из-за этого полузащитник пока что не провел ни одного спарринга за «Динамо» на нынешних зимних сборах.

В эти минуты «Динамо» проводит контрольный матч против БАТЭ.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 9 голов и 9 ассистов в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах.