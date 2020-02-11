Егише МЕЛИКЯН: «Успокаивает то, что проблем не вижу»

Наставник «Львова» - о подготовке ко второй половине сезона

  • 11.02.2020 15:47
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Егише МЕЛИКЯН: «Успокаивает то, что проблем не вижу»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян оценил работу своей команды на зимних сборах:

«Лично для меня важно было проанализировать действия футболистов на фоне усталости, чтобы понять: какой есть в наличии запас энергии? Готовы ли они в критические моменты преодолевать эту усталость? Увиденное утвердило меня во мнении, что направление функциональной подготовки нами было выстроено правильно.

Вопросы по тактике всегда были, есть и будут. Нет предела совершенству. Всегда хочется видеть что-то лучше. Чаще всего тренеру чего-то не хватает. Это рабочий процесс. Успокаивает то, что проблем не вижу.

Есть вопросы, да, но именно для этого мы работаем, тренируемся и стараемся совершенствоваться. В том числе в контрольных матчах, какие именно призваны для того, чтобы в боевых условиях наработки переносить из тренировочного процесса к игре. В общем, движемся вперед, работа дает свои плоды. Больше у нас получается, чем наоборот.

Скоро играть крайний спарринг на сборах, после чего возвращаемся в Украину. Запланировано несколько дней отдыха. Дальше – недельный цикл подготовки к игре с «Олимпиком». Надеюсь, на фоне свежести наши футболисты продемонстрируют еще более добротную и продуктивную игру».

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Источник — ФК Львов

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