Шапаренко и Русин – в основе Динамо на матч с БАТЭ

Сегодня «Динамо» во время тренировочного сбора в Турции проведет контрольный матч против белорусского БАТЭ. Начало – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:
«Динамо»: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич – Русин
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Источник — ФК Динамо Киев
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