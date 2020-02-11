Шапаренко и Русин – в основе Динамо на матч с БАТЭ

Команда Алексея Михайличенко проведет еще один контрольный матч

  • 11.02.2020 15:11
  • 1747 просмотров
  • 1 комментарий
Шапаренко и Русин – в основе Динамо на матч с БАТЭ
© ФК Динамо Киев

Сегодня «Динамо» во время тренировочного сбора в Турции проведет контрольный матч против белорусского БАТЭ. Начало – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич – Русин

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 15:46
    -1
    улёд в стартовом составе
    Ссылка
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