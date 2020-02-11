Рома не собирается выкупать Мхитаряна

По окончании этого сезона футболист вернется в «Арсенал»

  • 11.02.2020 14:00
  • 1072 просмотра
  • 2 комментария
Рома не собирается выкупать Мхитаряна
© Sports Mole. Генрих Мхитарян

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян, который этот сезон проводит в «Роме» на правах аренды, скорее всего, не останется в римском клубе.

Как сообщает английская пресса, римляне не планируют выкупать футболиста у «Арсенала» за 20 млн фунтов.

Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Отметим, что игрок также не входит в планы тренера «канониров» Микеля Артеты, поэтому клуб попытается продать футболиста.

В этом сезоне Мхитарян сыграл 10 матчей в Серии А, забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

 

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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 14:27
    0
    в сяхтёр?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 14:27
    0
    за 10 матчей 4 мяча неплохо, но ассисты не оч.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 14:27
    0
    в сяхтёр?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 14:27
    0
    за 10 матчей 4 мяча неплохо, но ассисты не оч.
    Ссылка
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