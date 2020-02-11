Рома не собирается выкупать Мхитаряна

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян, который этот сезон проводит в «Роме» на правах аренды, скорее всего, не останется в римском клубе.

Как сообщает английская пресса, римляне не планируют выкупать футболиста у «Арсенала» за 20 млн фунтов.

Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Отметим, что игрок также не входит в планы тренера «канониров» Микеля Артеты, поэтому клуб попытается продать футболиста.

В этом сезоне Мхитарян сыграл 10 матчей в Серии А, забил 4 мяча и оформил 1 ассист.