Рома не собирается выкупать Мхитаряна

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян, который этот сезон проводит в «Роме» на правах аренды, скорее всего, не останется в римском клубе.
Как сообщает английская пресса, римляне не планируют выкупать футболиста у «Арсенала» за 20 млн фунтов.
Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Отметим, что игрок также не входит в планы тренера «канониров» Микеля Артеты, поэтому клуб попытается продать футболиста.
В этом сезоне Мхитарян сыграл 10 матчей в Серии А, забил 4 мяча и оформил 1 ассист.
Источник — The Sun
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