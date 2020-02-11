Денис ГАРМАШ: «Уже года 4 не вызывают в сборную Украины»

Хавбеку нравится наблюдать за игрой национальной команды

  • 11.02.2020 12:55
  • 932 просмотра
  • 3 комментария
Денис ГАРМАШ: «Уже года 4 не вызывают в сборную Украины»
© dynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Денис Гармаш, который на правах аренды выступает за турецкий «Ризеспор», доволен тем, как прогрессирует сборная Украины.

Сам игрок уже давно не выступает за национальную команду.

«Где-то 4 года меня уже не вызывают в сборную. Хорошо играют, кстати. Вышли на Евро. Молодцы сейчас. Мне нравится. Тренер сам себе не враг, он выбрал этих людей, они дают результат. Это самое главное».

«Я человек, который привык, чтобы все было справедливо. Есть результат – пожалуйста, работай. Если нет – не работай», – считает Гармаш.

Полузащитник провел за национальную команду 30 матчей и забил 2 гола.

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Источник — Трендец

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 11.02.2020 13:24
    0
    Trasher311987, 11.02.2020 13:01
    Посмотрите "трендец".
    Я Гарика всегда уважал и буду уважать.
    Он живёт игрой.
    Да эти эмоции мешают ему раскрыться. Но то что ему не пофиг. Это 100%. Думаю он может ещё себя проявить.
    в том то и дело что нужно было и грать, а он чаще всего проявлял себя
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.02.2020 13:21
    +1
    Респект Денису
    Что что , а на результат и игру ему никогда плевать не было
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 13:01
    0
    Посмотрите "трендец".
    Я Гарика всегда уважал и буду уважать.
    Он живёт игрой.
    Да эти эмоции мешают ему раскрыться. Но то что ему не пофиг. Это 100%. Думаю он может ещё себя проявить.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.02.2020 13:21
    +1
    Респект Денису
    Что что , а на результат и игру ему никогда плевать не было
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 11.02.2020 13:24
    0
    Trasher311987, 11.02.2020 13:01
    Посмотрите "трендец".
    Я Гарика всегда уважал и буду уважать.
    Он живёт игрой.
    Да эти эмоции мешают ему раскрыться. Но то что ему не пофиг. Это 100%. Думаю он может ещё себя проявить.
    в том то и дело что нужно было и грать, а он чаще всего проявлял себя
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 13:01
    0
    Посмотрите "трендец".
    Я Гарика всегда уважал и буду уважать.
    Он живёт игрой.
    Да эти эмоции мешают ему раскрыться. Но то что ему не пофиг. Это 100%. Думаю он может ещё себя проявить.
    Ссылка
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