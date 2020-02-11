Денис ГАРМАШ: «Уже года 4 не вызывают в сборную Украины»

Хавбек «Динамо» Денис Гармаш, который на правах аренды выступает за турецкий «Ризеспор», доволен тем, как прогрессирует сборная Украины.

Сам игрок уже давно не выступает за национальную команду.

«Где-то 4 года меня уже не вызывают в сборную. Хорошо играют, кстати. Вышли на Евро. Молодцы сейчас. Мне нравится. Тренер сам себе не враг, он выбрал этих людей, они дают результат. Это самое главное».

«Я человек, который привык, чтобы все было справедливо. Есть результат – пожалуйста, работай. Если нет – не работай», – считает Гармаш.

Полузащитник провел за национальную команду 30 матчей и забил 2 гола.