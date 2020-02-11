Свитолина / Кван – Схофс / Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 февраля, украинская теннисистка Элина Свитолина начнет борьбу на турнире международной серии в Хуахине в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга сразится против тандема Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды).
Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву после матча Ван Яфань - Патриция Мария Тиг.
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Источник — Sport.ua
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