ДОДО: «Выполнили главную задачу - сборная Бразилии вышла на Олимпиаду»

Защитник «Шахтера» Додо в составе сборной Бразилии U-23 удачно сыграл в квалификации и помог команде выйти на Олимпийские Игры-2020.

– Додо, какие впечатления от турнира в Колумбии?

– Замечательные! Мы очень уверенно провели весь турнир, не потерпели ни одного поражения, и нам удалось выполнить нашу главную цель – вывести сборную Бразилии на Олимпиаду-2020.

– Ты поучаствовал в матчах с Парагваем и Колумбией. За счет чего Бразилия выиграла группу?

– Команда показала себя с лучшей стороны. У нас много амбиций, мы хотим побеждать в каждом матче. Все это доказывает, что в нынешнем поколении сборной Бразилии U23 много футболистов, которые могут справиться с задачей любой сложности.

– Бразилия готова летом, как и четыре года назад, выиграть Олимпийский турнир?

– Конечно, мы все верим, что сможем завоевать титул олимпийских чемпионов снова.

– Ты возвращаешься в «Шахтер». Беспокоит ли тебя травма?

– У меня было небольшое растяжение голеностопа, но я восстановился на 100 процентов и сейчас полностью здоров. Жду, когда присоединюсь к команде. У нас очень напряженный график весной, и мы должны показать себя с лучшей стороны.