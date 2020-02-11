ФОТО. Почти 12 лет! Надаль находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль почти всю карьеру проводит на вершине мирового рейтинга, стабильно и практически без падений.

Победитель всех четырех турниров Большого шлема находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель, что составляет почти 12 лет.

Лидером по этому показателю остается швейцарец Роджер Федерер – 748 недель в топ-3 рейтинга.

Наибольшее число недель в топ-3 рейтинга ATP: