ФОТО. Почти 12 лет! Надаль находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль почти всю карьеру проводит на вершине мирового рейтинга, стабильно и практически без падений.
Победитель всех четырех турниров Большого шлема находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель, что составляет почти 12 лет.
Лидером по этому показателю остается швейцарец Роджер Федерер – 748 недель в топ-3 рейтинга.
Наибольшее число недель в топ-3 рейтинга ATP:
- 748 – Роджер Федерер (Швейцария)
- 600 – Рафаэль Надаль (Испания)
- 591 – Джимми Коннорс (США)
- 569 – Новак Джокович (Сербия)
- 499 – Иван Лендл (Чехословакия / США)
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Источник — Sport.ua
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