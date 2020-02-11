ФОТО. Почти 12 лет! Надаль находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель

Испанский теннисист почти всю карьеру проводит на вершине мирового рейтинга

  • 11.02.2020 12:19
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ФОТО. Почти 12 лет! Надаль находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель
© Twitter

Испанский теннисист Рафаэль Надаль почти всю карьеру проводит на вершине мирового рейтинга, стабильно и практически без падений.

Победитель всех четырех турниров Большого шлема находится в топ-3 рейтинга ATP уже 600 недель, что составляет почти 12 лет.

Лидером по этому показателю остается швейцарец Роджер Федерер – 748 недель в топ-3 рейтинга. 

Наибольшее число недель в топ-3 рейтинга ATP:

  • 748 – Роджер Федерер (Швейцария)
  • 600 – Рафаэль Надаль (Испания)
  • 591 – Джимми Коннорс (США)
  • 569 – Новак Джокович (Сербия)
  • 499 – Иван Лендл (Чехословакия / США)

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Источник — Sport.ua

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