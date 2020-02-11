Николай МОРОЗЮК: «В Турции можно прожить на 300 баксов в месяц»

Украинский футболист уже год выступает за турецкий «Ризеспор»

  • 11.02.2020 11:59
  • 2124 просмотра
  • 8 комментариев
Николай МОРОЗЮК: «В Турции можно прожить на 300 баксов в месяц»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Украинский футболист Николай Морозюк, который уже год выступает за турецкий «Ризеспор», рассказал о том, сколько нужно денег для проживания в Турции:

«300 долларов. Вот на эти деньги я могу здесь прожить месяца три. Даже без напряга. Конечно, после Украины, после Киева сразу бросается в глаза. Но когда привыкаешь – классно, честно. Я не преувеличиваю, просто надо привыкнуть».

После переезда в Турцию из киевского Динамо Морозюк провел за «Ризеспор» в чемпионате Турции 30 матчей и не забил ни одного гола.

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Источник — Трендец

(11 голосов)

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Комментарии
    ALM
    online
      ALM, 11.02.2020 13:27
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    хотів би я побачити як Ірка Морозюк живе в Туреччині на 300 баксів в місяць...
    После всех ее расходов Коле остается на жизнь 100$ в месяц. Вот и приходится крутиться: на базе обедать и ночевать, чтобы за жилье не платить.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 13:25
    0
    Я проживал и на 300 грн в месяц Всё постное было.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 11.02.2020 13:22
    -1
    вот это тебя Ира вытрусила.. скоро и за 300 лир научишся жить
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 11.02.2020 13:07
    0
    Полная хрень! Пусть купит на Привозе петуха, открутит ему голову полощет мозги!
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 11.02.2020 13:05
    0
    Живет на базе, ест на базе а 300$ Ирке на бухло.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    +1
    Dfs2262ar, 11.02.2020 12:26
    Чел! Так люди в Украине тоже на такие деньги живут?
    Ага, ще й примудряються комуналку оплачувати... і на відпочинок їздити.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    +1
    хотів би я побачити як Ірка Морозюк живе в Туреччині на 300 баксів в місяць...
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 11.02.2020 12:26
    +3
    Чел! Так люди в Украине тоже на такие деньги живут?
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 11.02.2020 12:26
    +3
    Чел! Так люди в Украине тоже на такие деньги живут?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    +1
    Dfs2262ar, 11.02.2020 12:26
    Чел! Так люди в Украине тоже на такие деньги живут?
    Ага, ще й примудряються комуналку оплачувати... і на відпочинок їздити.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    +1
    хотів би я побачити як Ірка Морозюк живе в Туреччині на 300 баксів в місяць...
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 11.02.2020 13:27
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 12:41
    хотів би я побачити як Ірка Морозюк живе в Туреччині на 300 баксів в місяць...
    После всех ее расходов Коле остается на жизнь 100$ в месяц. Вот и приходится крутиться: на базе обедать и ночевать, чтобы за жилье не платить.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 13:25
    0
    Я проживал и на 300 грн в месяц Всё постное было.
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 11.02.2020 13:07
    0
    Полная хрень! Пусть купит на Привозе петуха, открутит ему голову полощет мозги!
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 11.02.2020 13:05
    0
    Живет на базе, ест на базе а 300$ Ирке на бухло.
    Ссылка
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