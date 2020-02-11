Николай МОРОЗЮК: «В Турции можно прожить на 300 баксов в месяц»

Украинский футболист Николай Морозюк, который уже год выступает за турецкий «Ризеспор», рассказал о том, сколько нужно денег для проживания в Турции:

«300 долларов. Вот на эти деньги я могу здесь прожить месяца три. Даже без напряга. Конечно, после Украины, после Киева сразу бросается в глаза. Но когда привыкаешь – классно, честно. Я не преувеличиваю, просто надо привыкнуть».

После переезда в Турцию из киевского Динамо Морозюк провел за «Ризеспор» в чемпионате Турции 30 матчей и не забил ни одного гола.