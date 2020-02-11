Лукас ТЕЙЛОР: «Первые две недели были тяжелыми»

Новичок «Днепра-1» рассказал о подготовке украинской команды ко второй части сезона

  • 11.02.2020 12:09
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Лукас ТЕЙЛОР: «Первые две недели были тяжелыми»
© СК Днепр-1. Лукас Тейлор

Один из зимних новичков «Днепра-1» бразилец Лукас Тейлор рассказал, как идет его адаптация в команде.

- Тейлор, как чувствуешь себя в команде после нескольких недель тренировок?
- Было немного трудно, потому что здесь нет никого, кто говорил бы на португальском. Но все хорошо. Я уже знаю моих товарищей, и со временем мы должны приобрести необходимую командную химию.

- Какие впечатления от тренировок на сборах? Изменились они сейчас, на втором сборе, по сравнению с первым?
- Да, первые две недели были тяжелыми. Мы много работали над физикой, но это было необходимо. Должны быть командой, и все делаем одно дело.

- Понимаешь ли ты все, что требует тренер, есть ли уже взаимопонимание с игроками?
- Откровенно говоря, не полностью. Нужно время. В свое время я играл в Украине в течение полугода, сейчас вернулся. Очень хорошо, что тренер говорит по-английски. У него есть терпение, и он много говорит со мной, Ди Франко, Гриффином.

- Облегчает задачу то, что на фланге ты действуешь вместе с Адамюком, с которым играл в «Львове»?
- Да, это правда. Мы играли вместе как раз те самые полгода, хорошо знаем друг друга. Считаю, это хорошо для нас обоих, и мы можем воспроизвести кое-что из того, что выполняли, когда играли за «Львов».

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Источник — СК Днепр-1

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