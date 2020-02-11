ФОТО. Элина Свитолина - на вечеринке игроков в Хуахине

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выступлений на Кубке Федерации отправилась в Таиланд, где пройдет турнир в Хуахине.
Спортсменка приняла участие в традиционной вечеринке перед стартом соревнования.
Свитолина начнет турнир матчем против Бибианы Схофс.
Фото Thailand Open.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.