Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо не отдаст второе место»

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Уже давно. После осенней части чемпионата «Шахтер» уже можно было награждать золотыми медалями. Конкурентов у «горняков» пока нет.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— Здесь борьба будет жесткой. Интересно будет понаблюдать за «Олимпиком». Команду возглавляет квалифицированный наставник, к тому же и сам коллектив получил неплохое кадровое усиление. Не беда, что «Днепр-1» все никак не может победить на сборе. Днепряне проделали хорошую работу на трансферном рынке. Там будет интрига. Но если нужно называть только одну команду, то это «Мариуполь».

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Если «Динамо» не займет второе место, это будет полный провал для клуба и для команды. Думаю, динамовцы за счет большего опыта все-таки не отдадут серебряные медали. Уверен, что «Заря», «Десна» и «Александрия» тоже посматривают на лигочемпионовское место, и они будут туда стремиться попасть, но выше третьего места у них взобраться не получится. «Бронзу», пожалуй, отдам «Заре».