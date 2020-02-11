Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо не отдаст второе место»

Бронзовым призером УПЛ станет «Заря», считает специалист

  • 11.02.2020 10:15
  • 1574 просмотра
  • 3 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо не отдаст второе место»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Уже давно. После осенней части чемпионата «Шахтер» уже можно было награждать золотыми медалями. Конкурентов у «горняков» пока нет.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— Здесь борьба будет жесткой. Интересно будет понаблюдать за «Олимпиком». Команду возглавляет квалифицированный наставник, к тому же и сам коллектив получил неплохое кадровое усиление. Не беда, что «Днепр-1» все никак не может победить на сборе. Днепряне проделали хорошую работу на трансферном рынке. Там будет интрига. Но если нужно называть только одну команду, то это «Мариуполь».

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Если «Динамо» не займет второе место, это будет полный провал для клуба и для команды. Думаю, динамовцы за счет большего опыта все-таки не отдадут серебряные медали. Уверен, что «Заря», «Десна» и «Александрия» тоже посматривают на лигочемпионовское место, и они будут туда стремиться попасть, но выше третьего места у них взобраться не получится. «Бронзу», пожалуй, отдам «Заре».

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    Александр Бондарь, 11.02.2020 11:35
    0
    Кому то интересно его мнение?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 11.02.2020 10:58
    0
    Федецкий блевота
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 11.02.2020 10:23
    +2
    судячи по грі динамо-колос справді не віддасть,по любому
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 11.02.2020 10:23
    +2
    судячи по грі динамо-колос справді не віддасть,по любому
    Ссылка
    Александр Бондарь
    Александр Бондарь, 11.02.2020 11:35
    0
    Кому то интересно его мнение?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 11.02.2020 10:58
    0
    Федецкий блевота
    Ссылка
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