Украина U-17 крупно уступила Англии

Сборная Александра Петракова завершила мини-сбор

  • 11.02.2020 09:26
  • 1248 просмотров
  • 2 комментария
Украина U-17 крупно уступила Англии
© ffu.ua

Сборная Украины U-17 завершила мини-сбор в Испании контрольным матчем против Англии. Команда Александра Петракова уступила со счетом 0:4.

Ранее украинцы сыграли с англичанами вничью, а также обыграли Бельгию.

Мини-сбор проводился в рамках подготовки к решающим матчам отбора Евро-2020.

Украина U-17 - Англия U-17 0:4

Украина: Исенко, Савчук, Козык, Роман, Капинус (Кононов, 46), Лебедев (Микитишин, 46), Очеретько (Хромей, 55), Булеза (Танчак, 88), Шубин, Хлань (Денис Шостак, 46), Дмитрий Шостак (Довгань, 88)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 10:12
    0
    Это и есть их уровень.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 11.02.2020 10:08
    0
    У молодых так бывает часто. Нет опыта
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 10:12
    0
    Это и есть их уровень.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 11.02.2020 10:08
    0
    У молодых так бывает часто. Нет опыта
    Ссылка
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