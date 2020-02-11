Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Карпаты катятся в Первую лигу»

Львовский клуб покинет УПЛ по итогам сезона, считает специалист

  • 11.02.2020 09:08
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Карпаты катятся в Первую лигу»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий считает, что «Карпаты» вылетят в Первую лигу по итогам текущего сезона.

— Кто покинет элитный дивизион?
— Мне бы меньше всего хотелось, чтобы это были «Карпаты». Но команда не может повлиять на бардак в клубе. Это главная причина того, что команда с таким именем катится в Первую лигу.

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Как болельщик, буду переживать за «Волынь», поскольку команду тренирует мой друг Андрей Тлумак, есть друзья и в составе — Денис Кожанов, Сергей Симинин, Тарас Михалик. Лучане показывают неплохой футбол. Все стабильно в «Рухе». До ухода Сергея Ковальца из «Оболони-Бровар» я видел киевлян в тройке, но сейчас заветное третье место отдам «Ингульцу», команде с характером и задором.

После 18-ти сыгранных туров «Карпаты» занимают последнее место в УПЛ, имея в активе 11 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 15-33.

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Источник — zbirna.com

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