Козьбан станет игроком Агробизнеса

30-летний нападающий Дмитрий Козьбан, имевший несколько предложений из-за рубежа, все же останется в Украине. Футболист продолжит карьеру в «Агробизнесе», который выступает в Первой лиге. Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице и ведет борьбу за выход в УПЛ.
В нынешнем сезоне Козьбан выступал за «Кремень», за который отличился шестью забитыми голами в девяти поединках. В это трансферное окно футболист уже съездил в Узбекистан, где был близок к заключению контракта с «Бухарой», однако сторонам договориться так и не удалось.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.
Источник — Footboom
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