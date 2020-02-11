Динамо рассталось с юным полузащитником

Киевский клуб покинул 18-летний Артем Кулаковский

  • 11.02.2020 07:39
  • 4374 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо рассталось с юным полузащитником
© Динамомания. Артем Кулаковский

Киевское «Динамо» рассталось с полузащитником команд U-19 и U-21 Артемом Кулаковским.

18-летний игрок сборной Украины U-17 провел в этом сезоне 6 матчей за дубль киевлян (сыграв лишь 66 минут) и 2 матча за юношеский состав (145 минут). Это и стало причиной ухода футболиста из киевского клуба.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.02.2020 08:13
    0
    Брат Циганкова??))))
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    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.02.2020 08:13
    0
    Брат Циганкова??))))
    Ссылка
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