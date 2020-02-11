Динамо рассталось с юным полузащитником

Киевское «Динамо» рассталось с полузащитником команд U-19 и U-21 Артемом Кулаковским.
18-летний игрок сборной Украины U-17 провел в этом сезоне 6 матчей за дубль киевлян (сыграв лишь 66 минут) и 2 матча за юношеский состав (145 минут). Это и стало причиной ухода футболиста из киевского клуба.
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