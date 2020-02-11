Дембеле прилетел в Финляндию, где его прооперируют

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле прилетел в Финляндию, где вскоре перенесет операцию на бедре.

Напомним, что 3 февраля футболист травмировался на тренировке команды. Позже стало известно, что у 22-летнего француза полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра.

Это уже седьмое мышечное повреждение у игрока менее чем за три года в «Барселоне».

В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.

Отметим, что в этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в чемпионате Испании, отметился одним голом.