Дембеле прилетел в Финляндию, где его прооперируют

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле прилетел в Финляндию, где вскоре перенесет операцию на бедре.
Напомним, что 3 февраля футболист травмировался на тренировке команды. Позже стало известно, что у 22-летнего француза полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра.
Это уже седьмое мышечное повреждение у игрока менее чем за три года в «Барселоне».
В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.
Отметим, что в этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в чемпионате Испании, отметился одним голом.
Источник — Marca
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