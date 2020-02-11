ФОТО. Зидан попал в ДТП на Audi, но все благополучно обошлось

Теперь автомобилю необходима коррекция кузова и лакокрасочные работы

  • 11.02.2020 00:34
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ФОТО. Зидан попал в ДТП на Audi, но все благополучно обошлось
© Twitter. Зидан и его Audi

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает испанская пресса.

Событие произошло на участке дороги с круговым движением. Французский наставник на своем Audi столкнулся с другим автомобилем. Удар вышел несильным, и никто в аварии не пострадал.

Audi Зидана получило небольшие повреждения, машине необходима коррекция кузова и лакокрасочные работы.

После инцидента наставник мадридской команды оформил с другим водителем документы для выплаты страховки и направился на тренировку, которую провел в обычном режиме.

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Источник — As.com

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