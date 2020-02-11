ФОТО. Зидан попал в ДТП на Audi, но все благополучно обошлось

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает испанская пресса.
Событие произошло на участке дороги с круговым движением. Французский наставник на своем Audi столкнулся с другим автомобилем. Удар вышел несильным, и никто в аварии не пострадал.
Audi Зидана получило небольшие повреждения, машине необходима коррекция кузова и лакокрасочные работы.
После инцидента наставник мадридской команды оформил с другим водителем документы для выплаты страховки и направился на тренировку, которую провел в обычном режиме.
Источник — As.com
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