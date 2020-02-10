Николай ШАПАРЕНКО: «Я учил Соля новым словам. Ему понравилось слово урод»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко рассказал об атмосфере внутри столичной команды:

«Я учу Франа Соля новым словам! И вот ему понравилось слово урод!. Спрашивал меня: что это, что это? И он дня 4 ходил и так меня называл. С чувством юмора у него все нормально. Воспринимает шутки хорошо.

Нездоровая атмосфера в команде? Я ему это же слово могу прямо сейчас написать. Это же шутки. А пресса постоянно ловит хайп на этом».