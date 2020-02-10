Николай ШАПАРЕНКО: «Я учил Соля новым словам. Ему понравилось слово урод»

Хавбек «Динамо» рассказал об атмосфере внутри столичной команды

  • 10.02.2020 20:48
  • 1776 просмотров
  • 4 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Я учил Соля новым словам. Ему понравилось слово урод»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко рассказал об атмосфере внутри столичной команды:

«Я учу Франа Соля новым словам! И вот ему понравилось слово урод!. Спрашивал меня: что это, что это? И он дня 4 ходил и так меня называл. С чувством юмора у него все нормально. Воспринимает шутки хорошо.

Нездоровая атмосфера в команде? Я ему это же слово могу прямо сейчас написать. Это же шутки. А пресса постоянно ловит хайп на этом».

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Источник — ОТДУШИВДУШУ

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
    fedd1979, 10.02.2020 21:37
    +1
    Весь Шапаренко в одній фразі. Ні добавити, ні відняти.... На жаль
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 10.02.2020 21:20
    +4
    У Шапаря ума меньше чем у курицы.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 10.02.2020 21:20
    +1
    Хорошим словам учит Шапаренко. Соль ещё подумает что это и есть украинский язык
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 20:59
    0
    может Соля не шутил
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.02.2020 21:20
    +4
    У Шапаря ума меньше чем у курицы.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 10.02.2020 21:37
    +1
    Весь Шапаренко в одній фразі. Ні добавити, ні відняти.... На жаль
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 10.02.2020 21:20
    +1
    Хорошим словам учит Шапаренко. Соль ещё подумает что это и есть украинский язык
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 20:59
    0
    может Соля не шутил
    Ссылка
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