ВИДЕО. А где вратарь? В чемпионате Нидерландов забит курьезный автогол

Вратарь «Виллема II» зачем-то убежал из ворот, когда ему решили отдать пас

  • 10.02.2020 20:26
  • 6063 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. А где вратарь? В чемпионате Нидерландов забит курьезный автогол
© Twitter

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором ПСВ уверенно обыграл «Виллем II» со счетом 3:0, был забит курьезный автогол.

Майк Ндайишимийе отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь «Виллема II» выбежал из ворот. Мяч залетел в пустые ворота.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 10.02.2020 22:05
    0
    Биба и Боба... Как тут верно заметили - не совсем ясно, что там делал вратарь, но полевой отдавать пас в створ не поднимая головы не должен точно. Запрессинговали - вынеси в аут. Хотя - возможно, в современном футболе не так уже учат.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.02.2020 21:53
    0
    Когда занимался футболом тренер всегда говорил:отдаешь пас воротнику только не в створ ворот....
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 10.02.2020 21:29
    0
    Limb-Ur, 10.02.2020 20:49
    Детская ошибка, хорошо что не повлияла на исход мачта. Но в наше время, отгреб бы по полной.
    А вратарь при чем тут. Судя по всему, он не вышел погулять, а участвовал в розыгрыше и не успел в створ вернутся. А полевой игрок, под прессингом, отдал куда попало, именно он виноват. По этому и камера его показывает.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 10.02.2020 21:19
    +3
    Это вратарь зачем-то выбежал или полевой игрок непонятно зачем отдавал пас в створ ворот? Это даже дети знают, что нельзя так пасовать. Мало ли что: мяч на какую-то кочку наскочит, вратарь споткнется и т.п. Может, буду не прав, но есть подозрение, что вратарь не зачем-то выбежал, а выбежал как раз целенаправленно именно под этот пас, только пас почему-то пошел не вратарю, а в пустые ворота. Полевой игрок пусть разует глаза и смотрит не только на мяч.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 10.02.2020 20:49
    +1
    Детская ошибка, хорошо что не повлияла на исход мачта. Но в наше время, отгреб бы по полной.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 10.02.2020 21:19
    +3
    Это вратарь зачем-то выбежал или полевой игрок непонятно зачем отдавал пас в створ ворот? Это даже дети знают, что нельзя так пасовать. Мало ли что: мяч на какую-то кочку наскочит, вратарь споткнется и т.п. Может, буду не прав, но есть подозрение, что вратарь не зачем-то выбежал, а выбежал как раз целенаправленно именно под этот пас, только пас почему-то пошел не вратарю, а в пустые ворота. Полевой игрок пусть разует глаза и смотрит не только на мяч.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 10.02.2020 20:49
    +1
    Детская ошибка, хорошо что не повлияла на исход мачта. Но в наше время, отгреб бы по полной.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 10.02.2020 22:05
    0
    Биба и Боба... Как тут верно заметили - не совсем ясно, что там делал вратарь, но полевой отдавать пас в створ не поднимая головы не должен точно. Запрессинговали - вынеси в аут. Хотя - возможно, в современном футболе не так уже учат.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.02.2020 21:53
    0
    Когда занимался футболом тренер всегда говорил:отдаешь пас воротнику только не в створ ворот....
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 10.02.2020 21:29
    0
    Limb-Ur, 10.02.2020 20:49
    Детская ошибка, хорошо что не повлияла на исход мачта. Но в наше время, отгреб бы по полной.
    А вратарь при чем тут. Судя по всему, он не вышел погулять, а участвовал в розыгрыше и не успел в створ вернутся. А полевой игрок, под прессингом, отдал куда попало, именно он виноват. По этому и камера его показывает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности