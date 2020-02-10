ВИДЕО. А где вратарь? В чемпионате Нидерландов забит курьезный автогол

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором ПСВ уверенно обыграл «Виллем II» со счетом 3:0, был забит курьезный автогол.
Майк Ндайишимийе отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь «Виллема II» выбежал из ворот. Мяч залетел в пустые ворота.
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Источник — Sport.ua
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