ВИДЕО. А где вратарь? В чемпионате Нидерландов забит курьезный автогол

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором ПСВ уверенно обыграл «Виллем II» со счетом 3:0, был забит курьезный автогол.

Майк Ндайишимийе отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь «Виллема II» выбежал из ворот. Мяч залетел в пустые ворота.