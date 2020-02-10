ФОТО. Ирина Морозюк показала, как выглядела в юности

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского «Динамо» Николая Морозюка, опубликовала фотографию, на которой она изображена до «тюнинга».
Скорее всего, изображения взято из паспорта, Ирину можно узнать с огромным трудом.
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Источник — Instagram
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Вот если бы третья сиська выросла
Вот если бы третья сиська выросла
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