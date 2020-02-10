ФОТО. Ирина Морозюк показала, как выглядела в юности

Жена бывшего игрока «Динамо» считает, что сейчас она гораздо красивее

  • 10.02.2020 16:15
  • 9277 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Ирина Морозюк показала, как выглядела в юности
© Инстаграм Ирины Морозюк

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского «Динамо» Николая Морозюка, опубликовала фотографию, на которой она изображена до «тюнинга».

Скорее всего, изображения взято из паспорта, Ирину можно узнать с огромным трудом.

Читайте также: Ирина МОРОЗЮК: «Стала известной после истории про ширинки»

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Источник — Instagram

(17 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 10.02.2020 17:28
    +1
    Спорт уа я понимаю что ширинка проплатила но вы ею задолбали.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.02.2020 17:25
    0
    Наступною буде фото - як виглядала Морозючка коли познайомилася з Кольою-ширінкою...
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 10.02.2020 17:25
    0
    Ваапче непонятно, что обсуждать. Ну, масти на руках появились, но то таке...
    Вот если бы третья сиська выросла
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 17:04
    0
    профайл порн модели на сайте?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 10.02.2020 17:02
    -1
    Гадкий утенок превратился в прекрасную лебедку.
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 10.02.2020 16:58
    0
    нам это кому? не расписывайся за всех, ... .
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 16:51
    +3
    Panama2830, 10.02.2020 16:37
    Можна подумати, що люди заходять на “Спорт ua», і всім так цікаво, як же бля виглядала в молодості І. Морозюк???? Да не поуй нам, як же вона виглядала....
    ну как бы 4516 просмотров
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.02.2020 16:39
    +1
    Була набагато красивіше
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 10.02.2020 16:37
    +6
    Можна подумати, що люди заходять на “Спорт ua», і всім так цікаво, як же бля виглядала в молодості І. Морозюк???? Да не поуй нам, як же вона виглядала....
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 10.02.2020 16:37
    +6
    Можна подумати, що люди заходять на “Спорт ua», і всім так цікаво, як же бля виглядала в молодості І. Морозюк???? Да не поуй нам, як же вона виглядала....
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 16:51
    +3
    Panama2830, 10.02.2020 16:37
    Можна подумати, що люди заходять на “Спорт ua», і всім так цікаво, як же бля виглядала в молодості І. Морозюк???? Да не поуй нам, як же вона виглядала....
    ну как бы 4516 просмотров
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.02.2020 17:28
    +1
    Спорт уа я понимаю что ширинка проплатила но вы ею задолбали.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.02.2020 16:39
    +1
    Була набагато красивіше
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.02.2020 17:25
    0
    Наступною буде фото - як виглядала Морозючка коли познайомилася з Кольою-ширінкою...
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 10.02.2020 17:25
    0
    Ваапче непонятно, что обсуждать. Ну, масти на руках появились, но то таке...
    Вот если бы третья сиська выросла
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 17:04
    0
    профайл порн модели на сайте?
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 10.02.2020 16:58
    0
    нам это кому? не расписывайся за всех, ... .
    Ссылка
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