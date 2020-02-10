ФОТО. Свитолина сыграла в теннис на вершине Хуахина

Лучшая украинская теннисистка уже в Таиланде

  • 10.02.2020 15:20
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина сыграла в теннис на вершине Хуахина
© БТУ. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела фотосессию в баре «SkyBar», который расположен на 27-м этаже отеля «Hilton Hua Hin».

«На вершине Хуахина», – написала украинка в инстаграме.

Напомним, на этой неделе украинка примет участие в турнире международной категории, который в прошлом году выиграла Даяна Ястремская.

Первой соперницей Свитолиной станет 195-я ракетка мира Бибиана Схофс из Нидерландов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the top of #HuaHin 🇹🇭😍 @thailandopenhh

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 10.02.2020 15:35
    0
    Какое тяжёлое название горы... Можно было упростить для неё... Просто хуа... Чёрного.... Французского 😂😂😂😂
    Ссылка
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 10.02.2020 15:35
    0
    Какое тяжёлое название горы... Можно было упростить для неё... Просто хуа... Чёрного.... Французского 😂😂😂😂
    Ссылка
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