ФОТО. Свитолина сыграла в теннис на вершине Хуахина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела фотосессию в баре «SkyBar», который расположен на 27-м этаже отеля «Hilton Hua Hin».
«На вершине Хуахина», – написала украинка в инстаграме.
Напомним, на этой неделе украинка примет участие в турнире международной категории, который в прошлом году выиграла Даяна Ястремская.
Первой соперницей Свитолиной станет 195-я ракетка мира Бибиана Схофс из Нидерландов.
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Источник — Instagram
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