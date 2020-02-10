Олег МАТВЕЕВ: «Миколенко действует как зрелый мастер»

Бывший футболист «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о 20-летнем защитнике киевского «Динамо» и сборной Украины Виталии Миколенко.

«Виталий быстро прогрессирует. Действует, как зрелый мастер. Это подтверждает и его гол в ворота Бораца, последнего соперника киевлян в Турции. Наряду с Матвиенко Миколенко быстро заработал место в стартовом составе своего клуба. Оба этих футболиста принесут еще немало пользу сборной Украины», — отметил Матвеев.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.