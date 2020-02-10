ФОТО. Огромная статуя Роналду в доспехах на карнавале в Виареджио

На ежегодном карнавале в итальянском городе Виареджио была представлена огромная статуя Криштиану Роналду в доспехах, сделанная из папье-маше.
Статуя могла двигаться, демонстрируя самые яркие позы, по которым звездный португалец известен каждому болельщику.
Отметим, что Роналду переехал играть в чемпионат Италии в июле 2018 года и уже выиграл с «Ювентусом» чемпионат страны и Суперкубок.
Карнавал в Виареджио проводится с 1873 года.
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