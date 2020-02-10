ФОТО. Огромная статуя Роналду в доспехах на карнавале в Виареджио

Португалец очень популярен в Италии

  • 10.02.2020 13:50
  • 1089 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Огромная статуя Роналду в доспехах на карнавале в Виареджио
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

На ежегодном карнавале в итальянском городе Виареджио была представлена огромная статуя Криштиану Роналду в доспехах, сделанная из папье-маше.

Статуя могла двигаться, демонстрируя самые яркие позы, по которым звездный португалец известен каждому болельщику.

Отметим, что  Роналду переехал играть в чемпионат Италии в июле 2018 года и уже выиграл с «Ювентусом» чемпионат страны и Суперкубок. 

Карнавал в Виареджио проводится с 1873 года.

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A paper-mache of Ronaldo in the carnival of Viareggio, Italy 📍

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 10.02.2020 14:31
    0
    Печальные времена, развлечение во всех аспектах люди больше оценивают чем что то полезное, открытия, помощь, с таким отношениям развитие на земле остановиться.
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    Crassus1
    online
      Crassus1, 10.02.2020 14:12
    +1
    Сдается мне, что статуя тоже с 1873 года, только голову меняют ))
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    Crassus1
    online
      Crassus1, 10.02.2020 14:12
    +1
    Сдается мне, что статуя тоже с 1873 года, только голову меняют ))
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 10.02.2020 14:31
    0
    Печальные времена, развлечение во всех аспектах люди больше оценивают чем что то полезное, открытия, помощь, с таким отношениям развитие на земле остановиться.
    Ссылка
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