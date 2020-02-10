Филипп БУДКОВСКИЙ: «Почему бы Десне не побороться за второе место»

Нападающий черниговской команды считает, что второе место «Десны» будет сенсацией

  • 10.02.2020 12:06
  • 912 просмотров
  • 1 комментарий
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Почему бы Десне не побороться за второе место»
© ФК Десна. Филипп Будковский

Вчера «Десна» прибыла на свой второй турецкий сбор. А накануне вылета команды корреспондент Sport.ua пообщался с Филиппом Будковским, который нынешней зимой подписал контракт с черниговским клубом.

— Филипп, ты уже освоился в новой команде?
— Вполне. Мы хорошо поработали на первом сборе. Заложили физический фундамент, уделили много времени тактическим занятиям.

— Своей результативностью ты пока не удовлетворен?
— Мы работали под нагрузками, поэтому где-то, возможно, не хватало сил, хладнокровности, соответственно, от этого страдала и реализация. Думаю, на втором сборе, больше игровом, нам удастся все старания привести к общему знаменателю.

— Что требует от тебя главный тренер?
— Повторюсь, это был первый этап подготовки, во время которого мы наигрывали связи, под каждого соперника пробовали разные тактические наработки.

— Оставшиеся матчи «Десны» на первом этапе УПЛ уже анализировал?
— Да. Мы с ребятами иногда разговариваем на эту тему. Понемногу готовим себя. Отдаем себе отчет, что три из четырех матчей у нас с командами из первой шестерки («Шахтер», «Мариуполь», «Заря»). Открываем весну матчем против чемпиона. Вот здесь как раз очень понадобиться, работа, проведенная на сборах. 

— Кого в «Шахтера» считаешь лучшим защитником?
— Не стану кого-то выделять. Там все футболисты квалифицированные и универсальные. Они могут не только хорошо защищаться, но и забивать мячи. 

— В борьбе за второе место специалисты в основном отдают предпочтение борьбе между «Динамо» и «Зарей».
— Я не специалист, поэтому могу только сказать, что «Десна» в каждом матче будет играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться.

— «Десна» — в Лиге чемпионов, звучит сенсационно?
— Думаю, да. Но если второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться.

Сергей БОЙЧЕНКО

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:32
    0
    Боритесь, ЧУ от этого только выиграет.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:32
    0
    Боритесь, ЧУ от этого только выиграет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности