Олег МАТВЕЕВ: «У Каштру хватит опыта»

Бывший футболист «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о подготовке «горняков» ко второй части сезона.

— «Шахтер» уже близок к своим лучшим кондициям в эту пору года?

— Думаю, опыта Луиша Каштру хватит, чтобы как раз к матчам с «Бенфикой» подвести команду в хорошей готовности. Спаррингов, считаю, было достаточно, чтобы тренерский штаб мог сделать выводы.

— На трансферном рынке «Шахтер» был достаточно пассивен.

— Сейчас работает вся та же обойма футболистов, которая выступала в первой части сезона. Все хорошо знают друг друга. Это тоже своего рода плюс. Жаль только, что травму получил Соломон. Порой этого футболиста не хватает на поле.

— Немало изменений было в центре обороны. Какой, на ваш взгляд, будет основная пара защитников?

— Мне кажется, там пока у «Шахтера» будет без изменений, Кривцов-Матвиенко. Слева в защите — Исмаили, а справа, если не восстановится Додо, будет играть Болбат.