Жуниор МОРАЕС: «Успех зависит от самоотдачи»

Нападающий «Шахтера» подвел итоги подготовки ко второй части сезона

  • 10.02.2020 11:05
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Жуниор МОРАЕС: «Успех зависит от самоотдачи»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

32-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес подвел итоги подготовки «горняков» ко второй части сезона.

«Успех зависит от самоотдачи, поэтому приложите все усилия для достижения своих целей! Рад закончить предсезонную подготовку», — написал Мораес в Instagram.

В текущем сезоне Жуниор провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — Instagram

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