Жуниор МОРАЕС: «Успех зависит от самоотдачи»

32-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес подвел итоги подготовки «горняков» ко второй части сезона.
«Успех зависит от самоотдачи, поэтому приложите все усилия для достижения своих целей! Рад закончить предсезонную подготовку», — написал Мораес в Instagram.
В текущем сезоне Жуниор провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
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Источник — Instagram
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