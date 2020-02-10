Жуниор МОРАЕС: «Успех зависит от самоотдачи»

32-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес подвел итоги подготовки «горняков» ко второй части сезона.

«Успех зависит от самоотдачи, поэтому приложите все усилия для достижения своих целей! Рад закончить предсезонную подготовку», — написал Мораес в Instagram.

В текущем сезоне Жуниор провел за «Шахтер» 24 матча во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.