Барселона не купит Морона у Бетиса

26-летний испанский форвард «Бетиса» Лорен Морон не станет игроком «Барселоны».
Каталонский клуб интересовался футболистом, но решил не выкупать контракт игрока. Клаусула Морона составляет €40 миллионов.
В текущем сезоне Морон провел за «Бетис» 25 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Лорена с «Бетисом» рассчитан до лета 2022-го года.
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Источник — Mundo Deportivo
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