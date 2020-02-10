Барселона не купит Морона у Бетиса

26-летний испанский форвард «Бетиса» Лорен Морон не станет игроком «Барселоны».

Каталонский клуб интересовался футболистом, но решил не выкупать контракт игрока. Клаусула Морона составляет €40 миллионов.

В текущем сезоне Морон провел за «Бетис» 25 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Лорена с «Бетисом» рассчитан до лета 2022-го года.