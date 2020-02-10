Андрей ЛУНИН: «Есть только один способ — работать и не останавливаться»

20-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», подвел итоги поединка Сегунды против «Райо Вальекано» (1:1).
«Есть только один способ — работать и не останавливаться! Плюс одно очко. Продолжаем», — написал Лунин в Instagram.
В текущем сезоне Лунин сыграл 4 матча за «Овьедо», где пропустил 5 мячей.
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Источник — Instagram
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