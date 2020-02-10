Андрей ЛУНИН: «Есть только один способ — работать и не останавливаться»

Украинский вратарь «Овьедо» прокомментировал поединок против «Райо Вальекано»

  • 10.02.2020 10:24
  • 1886 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «Есть только один способ — работать и не останавливаться»
© Instagram. Андрей Лунин

20-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», подвел итоги поединка Сегунды против «Райо Вальекано» (1:1).

«Есть только один способ — работать и не останавливаться! Плюс одно очко. Продолжаем», — написал Лунин в Instagram.

В текущем сезоне Лунин сыграл 4 матча за «Овьедо», где пропустил 5 мячей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay solo un camino - trabajar y no pararse ! +1 punto⚽️ seguimos✔

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.02.2020 10:58
    0
    Сегуимос!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.02.2020 10:58
    0
    Сегуимос!
    Ссылка
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